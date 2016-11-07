Otomotivde 8 yılın rekoru

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre; otomotiv ihracatı Ekim'de yüzde8.2 artışla 2.2 milyar dolara ulaştı. Ekim'de, 2008'den bu yana aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. Almanya'ya ihracat yüzde 35, İtalya'ya yüzde 49 ve Fransa'ya yüzde 13 artarken, İran'a yüzde 87 artış kaydedildi. Otomotivin Ocak-Ekim dönemi ihracatı da yüzde 10.8 artışla 19milyar 269 milyon dolara yükseldi.
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