Günde 671 milyon dakika konuştuk

Türkiye'de yılın ilk yarısında aboneler, günde ortalama 671 milyon dakika cep telefonundan konuştu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre; bu yılın ilk yarısında toplam ses trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.6 artarak 114.6 milyar dakikadan 122.2 milyar dakikaya çıktı. İlk 6 ayda toplam mobil trafik miktarı 117 milyar dakika oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre mobil trafik miktarı yaklaşık yüzde 8 arttı.