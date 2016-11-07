  1. Esnafa sicil affı
  2. Uzman erbaşlara iyi haber

Günde 671 milyon dakika konuştuk

Günde 671 milyon dakika konuştuk
Türkiye'de yılın ilk yarısında aboneler, günde ortalama 671 milyon dakika cep telefonundan konuştu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre; bu yılın ilk yarısında toplam ses trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.6 artarak 114.6 milyar dakikadan 122.2 milyar dakikaya çıktı. İlk 6 ayda toplam mobil trafik miktarı 117 milyar dakika oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre mobil trafik miktarı yaklaşık yüzde 8 arttı.
Etiketler:
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar