Gram altın 130 liraya geriledi

Küresel piyasalarda, yarın gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimine ilişkin belirsizliklere bağlı olarak geçen hafta negatif bir seyir izlenirken, buna bağlı olarak güvenli liman arayışları altın fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.

Yeni haftaya ABD'den gelen haberlerle iyimser başlayan piyasalarda, altının ons fiyatı yüzde 1'den fazla değer kaybederken, dolar/TL de 3,15'in altına geriledi. Buna bağlı olarak 130,3 liraya kadar inen gram altın, saat 10.00 itibarıyla 130,5 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 214 lira, Cumhuriyet altını ise 873 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yüzde 2,2'lik kazançla geçen haftayı kapatmasının ardından yeni haftaya düşüşle başladı ve 1.288 dolara kadar geriledi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta 1.307 dolara kadar çıkan altının ons fiyatının, bu seviyelerden gelen kar satışları ile düşüşe geçtiğini belirtti. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors'un cuma akşamı sürpriz bir hamle ile Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükselttiğini hatırlatan Memiş, bu kararın yurt içi piyasalarda olumlu karşılandığını ifade etti.

Memiş, bu hafta ABD başkanlık seçimi sonrasında iyimserliğin hakim olabileceğini belirterek, "Altının ons fiyatında 1.285 ve 1.295 dolar bandını takip edeceğiz. Altının gram fiyatı ise ons fiyatının 1.307 dolar seviyesine kadar yükselmesinden olumlu destek bularak 132,50 lira seviyesini test etti. Bu hafta gram fiyatında 128 lira seviyesini takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.