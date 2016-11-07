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Esnafa sicil affı
Türkiye ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların faizlerini düşürmeye başladığını ancak esnafın kredi kullanamadığını belirterek, ekonominin çarklarının dönmesi için mutlaka etkin uygulanan bir sicil affının getirilmesini istedi. Bankaların esnafa sicillerine göre kredi verdiğini ifade eden Palandöken, şunları kaydetti: "Unutulmamalı ki ekonomide çarklar durursa bundan en çok etkilenen yine bankalar olacak."
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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