Esnafa sicil affı

Türkiye Esnaf veSanatkarları Konfederasyonu(TESK) Başkanı BendeviPalandöken, bankaların faizlerinidüşürmeye başladığını ancakesnafın kredi kullanamadığınıbelirterek, ekonominin çarklarınındönmesi için mutlaka etkinuygulanan bir sicil affınıngetirilmesini istedi. Bankalarınesnafa sicillerine göre krediverdiğini ifade eden Palandöken,şunları kaydetti: "Unutulmamalıki ekonomide çarklar durursabundan en çok etkilenen yinebankalar olacak."
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