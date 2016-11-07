Enerjide dev yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılışı yapılacak 158 enerji santralinin yatırım değeri, 5 milyar doları buluyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, bu yıl Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde 158 yeni elektrik üretim tesisi devreye girdi. Kurulu gücü 5 bin 620 megavat olan 158 tesisin yatırım değeri, 5 milyar doları buluyor.

Devreye alınan santrallerin içinde en büyük kapasite, doğalgaz çevrim santrallerinde gerçekleşti. Bu yıl toplam bin 716 megavat kapasiteye sahip 23 doğalgaz çevrim santrali elektrik üretimine başladı. Doğalgazı, bin 400 megavatlık kapasiteyle tek santral olarak devreye alınan taşkömürü santrali izledi.

Rüzgarda ise toplam bin 46 megavat kapasiteye sahip 64 elektrik üretim santrali devreye alındı. Bu kaynakları, 320,9 megavat kurulu gücü bulunan 33 yeni hidroelektrik santrali, 151,2 megavat kapasitesindeki 11 jeotermal tesisi ve 280 megavat kurulu gücündeki 2 yeni linyit santrali takip etti.

Söz konusu dönemde, 56,7 megavat kapasiteye sahip 7 biyokütle tesisi, 39,6 megavatlık 2 atık ısı tesisi, 35 megavatlık bir doğalgaz/fuel oil çevrim santrali ve 27,3 megavat kurulu güce sahip 10 yeni çöp gazı tesisi elektrik üretimine başladı.

Ayrıca, kurulu gücü 12,9 megavat olan 2 yeni güneş enerjisi santrali, 9,7 megavatlık 1 ithal kömür santrali ve 1,2 megavat kapasitesinde 1 hayvansal atık tesisi faaliyete başladı.

Öte yandan lisanssız elektrik üretiminde ise 523 megavatlık kapasite devreye alındı. Böylece, bu yıl devreye alınan elektrik üretim santrallerinin kurulu gücü 5 bin 620 megavata ulaştı.

Elektrikte geçen yıl sonu itibarıyla 73 bin 146 megavat olan kurulu güç, 30 Eylül itibarıyla 78 bin megavatı aştı.