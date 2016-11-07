Çifte maaşa 3’lü destek

45 yaş altı çalışanlar önemli bir karar verecek. 1 Ocak’tan itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi’ne otomatik olarak katılacak çalışanlar; ya ayrılacak ya da kalarak 3’lü destekten yararlanıp, ikinci emekli maaşını elde edecek.
45 yaş altı ücretli çalışanlar için 1 Ocak'tan itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi'ne otomatik katılım başlıyor. Çalışanlar işverenleri tarafından bir bireysel emeklilik planına dahil edilecek. İsteyen cayma hakkını kullanacak, isteyen de sistemde kalarak hem 3'lü destekten yararlanıp hem de ikinci emekli maaşını elde edecek. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Uluçİçöz, "Emeklilik şirketini işverenler seçecek ve buraya çalışanlarını otomatik olarak kaydedecekler. Hangi işverenlerin ne zaman kapsama alınacağı Bakanlar Kurulu kararında net bir şekilde ortaya çıkacak" dedi. İçöz, şöyle konuştu: 'FON kararını çalışan verecek' "Emeklilik şirketinin seçimi işverene ait, fakat fon tercihi çalışana ait olacak. Çalışan 2 aylık sürede cayma hakkını kullanmadı diyelim, ondan sonra da birikimlerini alıp sistemden ayrılabilecek. Yüzde 25 devlet katkısı burada da mevcut. Bir de cayma hakkını kullanmayanlara bin lira 'hoşgeldin bonusu', 'ek devlet katkısı' dediğimiz bir ilave sunulacak. Sistemden emekli olduktan sonra, eğer birikimlerinizi maaş olarak almak isterseniz yüzde5 ekstra devlet katkısı yapılacak."
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