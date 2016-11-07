  1. Enerjide dev yatırım

Araç sahiplerine müjde

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere e geldi.

Araç sahiplerine müjde

, bu gece yarısından geçerli olmak üzere e 5 kuruş yaptı.

Buna göre, motorinin litre fiyatı Ankara'da 4,17 liradan 4,12 liraya, İstanbul'da 4,12 liradan 4,07 liraya, İzmir'de ise 4,15 liradan 4,10 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt dağıtım şirketleri çarşamba günü motorine 10 kuruş indirim yapmıştı.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 17:20
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