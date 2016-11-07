Araç sahiplerine müjde

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 5 kuruş indirim yaptı.
Buna göre, motorinin litre fiyatı Ankara'da 4,17 liradan 4,12 liraya, İstanbul'da 4,12 liradan 4,07 liraya, İzmir'de ise 4,15 liradan 4,10 liraya inecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Akaryakıt dağıtım şirketleri çarşamba günü motorine 10 kuruş indirim yapmıştı.
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