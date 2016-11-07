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Altın zirve yaptı kuyumcular boşaldı

Çeyrek altın geçen hafta 10 lira yükselişle 218 liraya tırmandı, tüm zamanların rekorunu kırdı. Vatandaşın ayağı kuyumcudan çekildi. Uzmanlar, ‘Piyasa durgun. Ne alan ne de satan var’ diyor.

Altın zirve yaptı kuyumcular boşaldı
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yatırımcısını sevindirdi. Gram ve çeyrek , tüm zamanların rekorunu kırdı. Çeyrek altın; haftaya 208 liradan başladı, 218 liradan tamamladı. Yatırımcı, 1 haftada çeyrek altından 10 lira kazandı. Piyasalarda alım-satım durdu, kuyumcular boşaldı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının yükselişinin 3 ana sebebi olduğunu söyledi. Memiş, bunları; FED'in faiz kararı beklentisi, ABD'deki başkanlık seçimlerinin belirsizliği ve Irak ile Suriye'de yaşanan jeopolitik riskler olarak sıraladı. Altının gram fiyatını artıranın ise hem onsun hem de içeride dolar kurunun yükselmesi olduğunu kaydeden Memiş, "Altının gram fiyatı geçen hafta açılışı 127 liradan, kapanışı da 132.5 liradan yaptı. Çeyrek altın da 208 liradan başladığı haftayı, 218 liradan bitirdi. 220 lira seviyesi de görüldü. Böylece hem gramda hem çeyrekte tüm zamanların en yüksek seviyesi test edildi" dedi. Vatandaşların hafta boyunca ne alım ne de satım yaptığını ifade eden Memiş, "Vatandaş haftayı bekleyerek geçirdi. Kuyumcular boşaldı" diye konuştu.

'ACELE ETMEYİN'
Bu hafta ilk etapta gram altında 128 lira seviyesine düşüş beklediğini anlatan Memiş, şunları kaydetti: "Devamında 125 liraya gerileyecektir. Çeyrek altının da tekrar 210 liraya kadar geri çekileceğini düşüyorum. Altın almak için vatandaşlarımız acele etmemeli. Çeyrekte 125 lira seviyesini beklesinler. Özellikle Aralık'ta altın fiyatlarında gerileme yaşanacaktır."
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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