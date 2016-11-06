Yastık altından çıkıyor

2016'da,gram altındakiyükseliş yatırımcıları altın mevduatıhesaplarına yöneltti. Türkiye'de toplamaltın mevduatı, bu yılın 9 ayında 2015'inaynı dönemine göre yüzde 18,7 artışla10 milyar 928,7 milyon liraya yükseldi.Söz konusu dönemde, Türkiye'de en fazlaaltın mevduatına sahip il 4,1 milyar liraylaİstanbul olurken, İstanbul'u 1 milyarlirayla Ankara izledi. İstanbul ve Ankara,Türkiye'deki toplam altın mevduatınınyarısına sahip. Altın mevduatının en fazlaarttığı il yüzde 153.3 ile Tunceli, en fazlaazaldığı il ise yüzde 24 ile Bingöl oldu.
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