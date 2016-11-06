  1. Emekliye Ocak’ta çifte ödeme
  2. Uçuyoruz

Yastık dan çıkıyor

Yastık altından çıkıyor
2016'da, gram daki yükseliş yatırımcıları altın mevduatı hesaplarına yöneltti. Türkiye'de toplam altın mevduatı, bu yılın 9 ayında 2015'in aynı dönemine göre yüzde 18,7 artışla 10 milyar 928,7 milyon liraya yükseldi. Söz konusu dönemde, Türkiye'de en fazla altın mevduatına sahip il 4,1 milyar lirayla İstanbul olurken, İstanbul'u 1 milyar lirayla Ankara izledi. İstanbul ve Ankara, Türkiye'deki toplam altın mevduatının yarısına sahip. Altın mevduatının en fazla arttığı il yüzde 153.3 ile Tunceli, en fazla azaldığı il ise yüzde 24 ile Bingöl oldu.
Etiketler:
  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar