Havayoluyla seyahat edenlerin sayısı, ekimde 16 milyonu buldu, yılın 10 ayında ise 149 milyon 424 bin 890 oldu. Türkiye genelinde hizmet verilen uçak sayısı ise geçen 167 bin 125 oldu. Geçen ay hava limanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 10,2 artışla 80 bin 269, dış hatlarda yüzde 11,3 azalışla 52 bin 543'e geriledi. Türkiye hava sahasında ekimde yüzde 7,1 artışla 34 bin 313 üst geçiş uçak trafiği gerçekleşti. Böylece ekimde hizmet verilen uçak sayısı yüzde 2 artışla 167 bin125'e yükseldi. Geçen ay itibarıyla iç hat yolcu trafiği yüzde 8 artışla 9 milyon 38 bin 28 oldu, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 13,6azalışla 6 milyon 913 bin 178'e geriledi.
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