Emekliye Ocak’ta çifte ödeme

Bu yıl seyyanen zam alarak diğer senelere göre farklı artış yaşayan emekliler için yıl sonunda da çifte ödeme gerçekleşecek. Çalışma Bakanı MehmetMüezzinoğlu, promosyon ödemelerinin yıl bitmeden yapılacağını açıklamıştı. Üstüne Ocak ayında yapılacak zam oranları da belli oldu. Böylece yıl sonu ve yıl başında emekliler bu çifte ödemeden faydalanacak.
BAŞBAKAN ARTIRABİLİR
Emeklilerin uzun zamandır bekledikleri promosyon görüşmeleri nihayet sona geldi. Bankalarla yapılan pazarlıkların ardından açıklama yapan Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, 450 lirayı bulan promosyon ödemesi yapılacağını, son kararı ise Başbakan BinaliYıldırım'ın vereceğini söyledi. Bu rakamın Başbakan Binali Yıldırım tarafından yükseltilmesi bekleniyor. Daha önce yapılan açıklamalarda promosyon ödemesinin en az 500 lira olacağı ve yüksek maaşa daha fazla verileceği belirtilmişti.
TAHMİNLER TUTTU
Ocak ayında 12 milyon emeklinin tamamı da zamlı maaşa kavuşacak. Merkez Bankası'nın yaptığı yıl sonu yüzde 7.5'luk enflasyon tahmini üzerine TAKVİM bir hesaplama yapmış ve zam oranının yüzde 3.73 olacağını ortaya çıkartmıştı. TAKVİM'in yaptığı bu hesaplama daha sonra hükümetin bütçe programında da aynen yer aldı. Böylece oluşacak 6 aylık enflasyona göre zam alan emekliler tahminler tutarsa 3.73 zam alacak. Bu rakamın daha da yükselmesi ihtimali de bulunuyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 3 oranındaki zamlarını maaşlarında görecekler.
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