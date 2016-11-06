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nde süre uzadı

Emeklilik kredisinde süre uzadı
Tüm şartları tamamlamasına rağmen borcu olduğu için emekli olamayanlara verilen krediyle ilgili 30 Ekim'de dolan süre 25 Kasım'a uzatıldı. Böylece vatandaşlar Ziraat Bankası'na giderek borçları kadar kredi alabilecek ve bunu kapattıktan sonra emekli olacak. Kredinin geri ödemesi ise emekli maaşından yapılacak.
Etiketler:
  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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