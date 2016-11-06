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Alan üzgün satan memn

Alan üzgün satan memn
Kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin fiyatı tezgahlarda 15 liraya kadar yükselince vatandaş alamaz oldu. Ancak kar yağışıyla birlikte fiyatı yükselen kestane üreticisini sevindirdi. Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Levent Şahin "Kestane, orman köylülerimizin en büyük geçim kaynaklarından biri. Köylülerimiz, yaklaşık bir ay boyunca dikenin içinden çıkardığı, araçların gidemediği yerde sırtına çuval bağlayarak kestaneyi pazara indiriyor. Fiyatlar artınca üreticinin yüzü güldü" dedi.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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