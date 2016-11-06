5 milyon gence borç müjdesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Sağlık Sigortası Daire Başkanı Uğur Ünalan, 25 yaşını geçmemiş 5 milyon 558 bin 124 gencin 25 Nisan 2016 tarihine kadar olan 4 milyar 751 milyon liralık GSSprim borcunun silindiğini açıkladı. Ünalan, liseden mezun olanların 20 yaşını, üniversiteden mezun olanların ise 25 yaşını geçmemek şartıyla 2 yıl primlerini devletin ödeyeceğini dile getirdi. Nisan ayında çıkarılan torba yasa ile milyonlarca gencin biriken GSS prim borçlarına da af getirildiğini ifade eden Ünalan, şu bilgileri verdi: "İki yıllık ücretsiz sağlık yardımının yanı sıra çıkarılan 6704 sayılı kanun ile 25 Nisan 2016 tarihine kadar 25 yaşını geçmemiş olan gençlerin GSS prim borçları silinmiştir. Bu kapsamda 5 milyon 558bin 124 kişinin 4 milyar 751 milyon 7 bin 685 TL borcu silinmiş, bu sayede gençlerimiz GSS prim borcu yükünden kurtulmuştur."
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