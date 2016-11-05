Yüzen oteller ile turizm canlandı

Türkiye'nin bin 484 kilometre ile en uzun kıyı şeridine sahip kenti Muğla'ya Ekim'de gelen gemiler ölü sezonda esnafı da sevindirdi. Ekim'de Marmaris ilçesine 5 kruvaziyer ile 5 bin 250 kişi, Bodrum'a 4 kruvaziyer ile 7 bin 428 turist geldi. Kruvaziyerler ile Bodrum'a ve Marmaris'e 5 bin mürettebat ulaştı. Günübirlik ziyaretler gerçekleştiren dev gemiler ile gelen toplam 12 bin 678 yolcu ve 5 bin mürettebat, ilçelerin ekonomisine büyük katkı sağlarken, bölgede sezon sonunda canlılık da getirdi.