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Yüzen oteller ile canlandı

Yüzen oteller ile turizm canlandı
Türkiye'nin bin 484 kilometre ile en uzun kıyı şeridine sahip kenti Muğla'ya Ekim'de gelen gemiler ölü sezonda esnafı da sevindirdi. Ekim'de Marmaris ilçesine 5 kruvaziyer ile 5 bin 250 kişi, Bodrum'a 4 kruvaziyer ile 7 bin 428 turist geldi. Kruvaziyerler ile Bodrum'a ve Marmaris'e 5 bin mürettebat ulaştı. Günübirlik ziyaretler gerçekleştiren dev gemiler ile gelen toplam 12 bin 678 yolcu ve 5 bin mürettebat, ilçelerin ekonomisine büyük katkı sağlarken, bölgede sezon sonunda canlılık da getirdi.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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