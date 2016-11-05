‘Vatandaş daha hızlı hizmet alacak’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Mayıs'ta Türkiye'nin 21 dağıtım bölgesiyle alakalı kritik yatırım hamleleriyle ilgili adımlar atmaya başladık" dedi. Cengiz Holding ve Kolin Holding ortaklığında faaliyet gösteren BEDAŞ ve ÇEDAŞ'a ait çağrı merkezinin açılışını gerçekleştiren Bakan Albayrak, "Burası inşallah bölge ekonomisine, istihdamına ve şehrimizin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Çağrı merkezlerinin, tüm Türkiye'de elektrik dağıtım sektöründeki müşteri memnuniyetine ve vatandaşlarımızın çok daha hızlı hizmet almasına vesile olmasını diliyorum" dedi.



MAYIS'TA ADIM ATILDI

Altyapısı ve ihtiyaçları çerçevesinde bakanlık olarak Tekirdağ'a ayrı bir önem verdiklerini anlatan Albayrak, "Mayıs'ta Türkiye'nin 21 dağıtım bölgesiyle alakalı kritik yatırım hamleleriyle ilgili adımlar atmaya başladık" dedi. Açılışın ardından Bakan Albayrak ve beraberindeki heyet çağrı merkezini gezerek, bilgi aldı. Açılışa; AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Enerji Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Kolin Holding Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Cengiz de katıldı.



308 KİŞİYE İŞ

BEDAŞ, ÇEDAŞ ve Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'yi (AEDAŞ) bünyesinde bulunduran Cengiz ve Kolin ortaklığı, 7 ilde yaklaşık 7.5 milyon elektrik abonesine hizmet veriyor. BEDAŞ ve ÇEDAŞ şirketlerine hizmet verecek çağrı merkezi Tekirdağ'da açıldı. Çağrı merkezinde toplam 308 kişinin istihdam edildiği ve işe alımlarda kadın, şehit ve gazi yakınlarıyla engellilere öncelik tanındığı kaydedildi. İstihdamın yaklaşık yüzde 70'inin kadın olduğu aktarıldı.