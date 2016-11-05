‘Vatandaş daha hızlı hizmet alacak’

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıBerat Albayrak, "Mayıs'ta Türkiye'nin21 dağıtım bölgesiyle alakalı kritikyatırım hamleleriyle ilgili adımlar atmayabaşladık" dedi. Cengiz Holding ve KolinHolding ortaklığında faaliyet gösterenBEDAŞ ve ÇEDAŞ'a ait çağrı merkezininaçılışını gerçekleştiren Bakan Albayrak,"Burası inşallah bölge ekonomisine,istihdamına ve şehrimizin gelişmesinekatkı sağlayacaktır. Çağrı merkezlerinin,tüm Türkiye'de elektrik dağıtımsektöründeki müşteri memnuniyetine vevatandaşlarımızın çok daha hızlı hizmetalmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.
MAYIS'TA ADIM ATILDI
Altyapısı ve ihtiyaçları çerçevesinde bakanlık olarak Tekirdağ'a ayrı bir önem verdiklerini anlatan Albayrak, "Mayıs'ta Türkiye'nin 21 dağıtım bölgesiyle alakalı kritik yatırım hamleleriyle ilgili adımlar atmaya başladık" dedi. Açılışın ardından Bakan Albayrak ve beraberindeki heyet çağrı merkezini gezerek, bilgi aldı. Açılışa; AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Enerji Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, EPDK Başkanı MustafaYılmaz, Kolin Holding Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Cengiz de katıldı.
308 KİŞİYE İŞ BEDAŞ, ÇEDAŞ ve AkdenizElektrik Dağıtım AŞ'yi (AEDAŞ)bünyesinde bulunduran Cengiz ve Kolinortaklığı, 7 ilde yaklaşık 7.5 milyonelektrik abonesine hizmet veriyor. BEDAŞve ÇEDAŞ şirketlerine hizmet verecekçağrı merkezi Tekirdağ'da açıldı. Çağrımerkezinde toplam 308 kişinin istihdamedildiği ve işe alımlarda kadın, şehitve gazi yakınlarıyla engellilere önceliktanındığı kaydedildi. İstihdamın yaklaşıkyüzde 70'inin kadın olduğu aktarıldı.
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