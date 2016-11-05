Türkiye ve İran imzayı attı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Merkez Bankaları arasında ticarette kullanılacak para birimlerinde milli paraların kullanılması için bazı hazırlıklar var. İnşallah en kısa sürede bunları sonuçlandıracağız." dedi.

Zeybekci, İran'da Sanayi, Madenler ve Ticaret Bakanı Muhammed Rıza Nimetzade ile görüştü. Bakan Zeybekci ve Nimetzade, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, her iki ülkenin Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) listesinin 200'er ürünlük yeni ve iddialı listeyle genişletilmesinin 2016 sonuna kadar tamamlanmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Her iki ülke cumhurbaşkanının koyduğu hedefin 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaret seviyesine ulaşmak olduğunu anımsatan Zeybekci, TTA kapsamında İran'ın Türkiye'ye sattığı ürünlerde yüzde 45, Türkiye'nin İran'a sattığı ürünlerde de yüzde 34 artış olduğunu söyledi. Bakan Zeybekci, "Türk Ticaret Merkezleri'nin ilkini, bir numarasını Tahran'da açıyoruz. Bunun açılışı için buraya geleceğiz. Bu geldiğimizde de bunu çok önemli Türk-İran İş Zirvesi haline dönüştürerek, belki o gün TTA konusunda önemli bir noktaya gelmiş olacağız." diye konuştu.

KARŞILIKLI ANLAŞMALAR İMZALANDI

Bakan Zeybekci, bir soru üzerine, bankacılığın ticaretle birlikte gelişmesi gerektiğine işaret etti. Zeybekci, "İran bankalarının Türkiye'de serbestçe bankacılık yapabilir hale gelmesi lazım. Bununla ilgili düzenlemeler yapıldı, bununla ilgili karşılıklı anlaşmalar imzalandı. Türk bankalarının da İran'da olmasını istiyoruz. Halk Bankası var, Ziraat Bankası'nın da olmasını istiyoruz. Merkez bankaları arasında ticarette kullanılacak para birimlerinde milli paraların kullanılması için bazı hazırlıklar var. Çok konuştuk bunları, derin, uzun konuştuk, inşallah en kısa sürede bunları sonuçlandıracağız." değerlendirmelerinde bulundu.

Zeybekci, doğalgaz konusundaki soruyu yanıtlarken bunun enerji bakanlarının gündeminde yer aldığını belirtti.

Nimetzade de Türkiye-İran arasında bankacılık konusundaki ilerleme kaydedilemediğini ifade ederek, "Yaptırımlar döneminde Türkiye'de bankalardan birisi bizimle işbirliğini devam ettirdi. Yaptırımların kaldırılması halinde bankacılık ilişkilerimizin normal düzeye döneceğini bekliyorduk, bu hala gerçekleşmedi." dedi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'nin Türkiye'den gelen heyette yer aldığını ve mevkidaşlarıyla toplantı yaptığını aktaran Nimetzade, "Bu alanda mevcut engellerin kaldırılmasına yönelik söz vereceğinize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Nimetzade, hurmanın en büyük üreticisinin İran olduğunu, bu ürün konusunda dış ticaret kısıtlamasının sıkıntı yarattığını söyledi. Hurma için belirlenen tavanın 20 bin tona, kivi için 5 bin tona çıkarılmasını isteyen Nimetzade, karpuz ve kavun için de bu limitin 15 bin tona yükseltilmesini talep etti.

İki üke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi için TTA üzerinde görüştüklerini dile getiren Nimetzade, bu anlaşma listesine eklenmesini istedikleri 3 ürün konusundaki sorunların ele alındığını, ayrıca 75 ürünün de listeye eklenmesi için yıl sonuna kadar anlaşmaya varılabileceğini söyledi.