SGK’nın kasasına 22 milyar girecek

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olarak 67 milyar liralık yapılandırma portföyünün şu ana kadar yaklaşık 22 milyarı lirasının yapılandırıldığını görüyoruz. Üçte bir oranını yakaladık. Ayın 25'ine kadar da bu rakamı inşallah yüzde 70'lere taşımış olacağız" dedi. Yapılandırma başvuru için son tarihin 25 Kasım olduğunu belirten Müezzinoğlu, SGK'ya borcu olup da bu borcunu yapılandırmak için henüz başvurmamış vatandaşlara, kendilerine sunulan fırsatı kaçırmamaları tavsiyesinde bulundu. "İşsizlik sigortasından işsizlerin daha uzun süre ve daha yüksek miktarda faydalanmasına yönelik bir çalışma var mı?" şeklindeki soruyu da Bakan Müezzinoğlu, "Şu anda yok ama olmayacağı anlamına da gelmez" şeklinde yanıtladı.