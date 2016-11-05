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Şener’e onur nişanı verildi

Şener’e onur nişanı verildi
TAV Grubu CEO'su Sani Şener, Fransız devletinin en üst düzey nişanı olan 'Legion d'honneur'e layık görüldü. Şener'e nişanı Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries takdim etti. Şener, "Bu nişana layık görülmekten dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. 1988'de Türkiye'de sadece 15 Fransız şirketi bulunurken, şu anda bin 400 şirket var" dedi.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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