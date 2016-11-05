Sabancı’nın kârı 1.9 milyar lira

Sabancı Holding'in bu yılın 9 ayındaki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1 milyar 890 milyon TL olarak gerçekleşti. Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, holdingin konsolide satışları bu yılın ilk 9 ayında 2015'in aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artarak 25 milyar 551 milyon TL oldu. SabancıHolding CEO'suZafer Kurtul, bu yılın 9 ayında oldukça başarılı bir dönem geçirdiklerini ifade ederek, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hedeflerinin, faaliyet gösterdikleri her alanda hızlı büyümeyle içinde bulundukları sektörlerdeki liderliklerini korumak olduğunu vurguladı. Kurtul, bu dönemde 3 milyar TL yatırım yaptıklarını belirtti.
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