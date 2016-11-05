Müdahale aracı var

Sermaye Piyasaları Kongresi'ndeki panelde konuşan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli; aşırı rekabet, mevduat bulma ve çekme yarışı nedeniyle mevduat faizlerinde yüksekliğin söz konusu olduğunu belirterek, "Burada bir köpük, şişkinlik var. Yüksek mevduata yüksek faiz veriyorlar" dedi. Rekabetten ortaya çıkan köpüğün zaman içerisinde inmesini beklediklerini söyleyen Canikli, şöyle devam etti: "Birtakım araçlarımız da var ama bunu açıklamak erken olabilir. Mevzuat çalışmalarımız devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta bu konuda önemli bir rahatlama sağlayacak yeni bir finansal araç... Türkiye'nin çok kullanmadığı, türev menkulleştirme anlamında etkili olabilecek bir aracı devreye sokacağız."