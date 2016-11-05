Emeklilere maaşa göre promosyon verilmesi görüşü ağırlık kazandı. 3 maaş dilimi olacak, buna göre ödeme yapılacak. Şu an gelinen nokta, 450 liraya varan promosyon. Tutarı Başbakan’ın artırması bekleniyor.
11.6 milyon emekliye banka promosyonunda önemli aşama kat edildi. İlk rakamlar belli oldu. Maaşa göre promosyon verilmesi görüşü ağırlık kazanırken, tutarların da artması bekleniyor. Çalışma Bakanı MehmetMüezzinoğlu, promosyonla ilgili önemli detaylar verdi. 3 yıllık promosyonda çıkan rakamın ortalama 300-350 lira olduğunu belirten Müezzinoğlu, farklı maaşlar olduğuna dikkat çekerek, buna göre yapılan hesaplamaları da paylaştı. Bu doğrultuda; maaşa göre promosyonda 3ayrı dilim ortaya çıkıyor. Bu dilimler de bin liranın altında maaş alanlar, bin-2 bin lira arasında maaş alanlar ile 2 bin lira ve üstünde maaş alanlar şeklinde oluşuyor. Bin liranın altında maaşlar için 120 lira, bin- 200 lira arasında maaş alanlar için 250 lira, 2 bin lira ve üstü maaşlar için ise 450 liralık promosyon rakamı görülüyor. Ancak bu tutarlar, kesin değil.
3 YILLIK SÜRE VAR
Hazırlanan çalışma BaşbakanBinali Yıldırım'a sunulacak.Başbakan da çalışmayı inceleyerekçalışmaya son noktayı koyacak.Masaya gelen promosyontutarlarının Başbakan'ındevreye girmesiyle artmasıbekleniyor. Ödemelerinde yıl bitmeden başlamasıplanlanıyor. BakanMüezzinoğlu bukonuda, "SayınBaşbakanımız gereklitalimatı verdi.İnşallah yıl sonuolmadan son noktayıkoyacaktır" açıklamasıyapmıştı. Promosyon ödemeleri,Sosyal Güvenlik Kurumu'nunbankalarla protokol imzalamasınınardından yapılacak. 3 yıllık ödemeyapılacak. Emekli bu dönemde aynıbankadan maaşını alacak. Banka daemekliye ödemeyi yapacak.
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