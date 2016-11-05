Kazandıran kredi

İhtiyaç kredilerinde 48 aya çıkan vade imkanı aylık taksitleri düşürürken, faiz indirimleri de avantaj sağladı. Uzmanlar ise ‘Kredi almak kolaylaştı ancak faiz düşüşü devam edebilir, acil ihtiyacı olmayanlar beklesin’ uyarısı yapıyor.
Son dönemde yaşanan gelişmeler, krediyi almayıkolaylaştırdı. İhtiyaç kredilerinde 48 aya çıkan vade imkanı aylık taksitleri düşürürken, bankalar faiz indirimlerine hız verdi. Ancak uzmanlar, "Faiz oranları daha dadüşebilir. Acil ihtiyacı olmayanlarbekleyebilir" tavsiyesinde bulundu. Yine uzmanlar, daha önce yüksek faizle kredi çekenlerin, faizlerin düşmesiyle yapılandırma yolunagidebileceğini belirtirken, "Ama mutlaka bankanın size sunduğu ödeme planını, toplam maliyeti inceleyin" uyarısı yapıyor.
RAKAMLAR DÜŞTÜ
İhtiyaç kredilerinde 48 ayaçıkan vade imkanı kredi taksitlerinidüşürdü. Özellikle yüklü tutarlı kreditaksitlerinde ciddi farklar oluştu.Bu da kredi ihtiyacı olanların işinikolaylaştırdı. Örneğin; 36 ay vadeli10 bin liralık kredinin aylık taksitleriyüzde 1.32 faiz oranıyla 367lira, toplam geri ödemesi de 13 bin248 lira tutuyor. Aynı krediyi 48 ayvadeyle çekerseniz yüzde 1.15 faizoranıyla aylık taksitleri 294 lirayainiyor. 30 bin lira kredi kullanmakisteyenler için ise aylık taksit tutarıfarkı 230 liraya kadar çıkıyor.
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