Kazandıran kredi

Son dönemde yaşanan gelişmeler, krediyi almayı kolaylaştırdı. İhtiyaç kredilerinde 48 aya çıkan vade imkanı aylık taksitleri düşürürken, bankalar faiz indirimlerine hız verdi. Ancak uzmanlar, "Faiz oranları daha da düşebilir. Acil ihtiyacı olmayanlar bekleyebilir" tavsiyesinde bulundu. Yine uzmanlar, daha önce yüksek faizle kredi çekenlerin, faizlerin düşmesiyle yapılandırma yoluna gidebileceğini belirtirken, "Ama mutlaka bankanın size sunduğu ödeme planını, toplam maliyeti inceleyin" uyarısı yapıyor.



RAKAMLAR DÜŞTÜ

İhtiyaç kredilerinde 48 aya çıkan vade imkanı kredi taksitlerini düşürdü. Özellikle yüklü tutarlı kredi taksitlerinde ciddi farklar oluştu. Bu da kredi ihtiyacı olanların işini kolaylaştırdı. Örneğin; 36 ay vadeli 10 bin liralık kredinin aylık taksitleri yüzde 1.32 faiz oranıyla 367 lira, toplam geri ödemesi de 13 bin 248 lira tutuyor. Aynı krediyi 48 ay vadeyle çekerseniz yüzde 1.15 faiz oranıyla aylık taksitleri 294 liraya iniyor. 30 bin lira kredi kullanmak isteyenler için ise aylık taksit tutarı farkı 230 liraya kadar çıkıyor.