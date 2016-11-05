Esnaf ve KOBİ’ye düşük faizli destek

Hükümetin 2017'yi üretim ve yatırım yılına çevirme hedefine bankalardan bir destek daha geldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Üretim, yatırım ve istihdam için başta KOBİve esnaf olmak üzere müşterilerinize destek olun, çarşı pazara yakın durun. Ekonomiyi desteklemeyi sürdürün" çağrısı karşılık buldu. İhtiyaç, konut kredilerinin ardından, ticari kredilerde faiz hamlesi geldi.1.3 milyon üyesi bulunan TOBB, KOBİ'lere yıllıkyüzde 10'un altında faiz oranlarıyla kredi kullandırmak için bir bankayla anlaşmaya vardı. Diğer bankalarla da görüşmeler sürüyor. Yıllık yüzde 18'i bulan ticari kredilerin faizi yüzde 9.90'a kadar, yani tek haneye iniyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, birlik olarak KOBİ'lere yıllık yüzde 10'un altında faiz oranıyla kredi kullandırmak için DenizBank ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, bazı bankalarla da görüşmelerinin devam ettiğini, ticari kredi faizlerinin yıllık yüzde 9.90'a kadar ineceğini söyledi.
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