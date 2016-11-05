Eğitim verecek kız arıyorlar

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında başlattıkları eğitim bursu programıyla evde oturan genç kızları iş hayatına kazandırmak isteyen L'Oreal Türkiye, ailelerin 'güzellik uzmanı' algısına takıldı. Boğaziçi Üniversitesi ve İŞKUR işbirliğiyle 'Daha İyi Bir Yaşam İçin Güzellik' eğitim programını hayata geçiren L'Oreal'in Perakende Mükemmellik Direktörü Filiz Özdağlar Ecet, "2020'ye kadar Türkiye'de 500 kızı meslek sahibi yapmak istiyoruz ama daha fazlasına ulaşabilirsek bunu bin de yapabiliriz, ama yeterli başvuru yok" diye konuştu. 'Güzellik uzmanı' deyince ailelerin genç kızlarını eğitime göndermekten vazgeçtiklerini dile getiren Ecet, kızların parfümeri zincirleri, markalara ait mağazalar ve estetisyen merkezlerinde işe başladıklarını ifade etti. Ecet, geçen yıl sertifikalarını alan kadın katılımcıların yüzde 70'inin istihdam edildiğini kaydetti.