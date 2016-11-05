‘Bankalar tefeciyle yarışıyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya piyasalarındaki faiz oranlarına göre ülkemizdeki faiz oranlarının çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de tefecilerle yarışanlar var. Bu oranlar ne kadar yüksek olursa vatandaşın yaşam koşulları o kadar zorlaşıyor" dedi. Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımların önünde ciddi bir engel haline dönüşen bu yüksek faizlerin üstesinden gelmede sermaye piyasası araçlarının önemli olacağını ve katkısı bulunacağını düşündüğünü belirtti. Erdoğan, şunları söyledi: "Bir defa bu ülkenin değerlerine, bu ülkenin ayağa kalkmasına hep birlikte destek vereceğiz. Çünkü parayı yastığın altında saklamak nasıl bir gafletse; finans sektörünün de parasını kasalarda tutması, hayata, piyasaya sürmemesi o denli gaflettir. Bu para büyük bir çoğunlukla finans sektörünün kendi öz sermayesi değil. Veya öz sermayesi var, vatandaşın mevduatıyla kendisine güç aktarıyor."



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Bankaların çeyrek sonuçlarını açıklarken sadece 'şu kadar kâr ettik' değil, 'şu kadar da ekonomiye katkı yaptık' demeleri gerektiğini hatırlatan Erdoğan, "Faizden para kazanmak yerine yatırımdan para kazanmak, sadece insaflı değil aynı zamanda sürdürülebilir bir modeldir. Bunun üzerinde duralım" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



● Yatırımcıların finans kaynaklarına erişiminde önümüze set koymaya çalıştılar. Körfez geçişinde bunu gördük. Küresel sermaye ve yerli sermaye, hatta yerli finans sektörü önce destek vermedi. Kamu finans sektörüyle başlandı, daha sonra özel sektör katıldı.



● Türkiye'nin durumu, dünya genelinden özellikle de Avrupa'dan çok daha iyi. Altyapı yatırımları ve projeler konusunda kararlılığımız dünyanın dikkatini çekiyor.



● Çok büyük hedeflerimiz var. 2023 için yatırımlarımızı çok daha fazla artırıp, hızlandırmak mecburiyetindeyiz.