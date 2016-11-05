  1. ‘Vatandaş daha hızlı hizmet alacak’

1 milyonu aşkın yeni müşteri

1 milyonu aşkın yeni müşteri
Denizbank'ın konsolide aktifleri ilk 9 ayda yüzde 8 artarak 122 milyar TL'ye, net kârı ise yüzde 56 yükselerek 1 milyar 105 milyon TL seviyesine ulaştı. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, bu yılın 9 ayında mevduatın yüzde 11'lik artışla 78.7 milyar TL'ye, toplam kredilerinin yüzde 8'lik artışla 110.8 milyar TL'ye yükseldiğini belirtti. Ateş, müşteri sayısının da 2015'in aynı dönemine kıyasla 1 milyonun üzerinde yükselişle 9.9 milyon kişiye çıktığını kaydetti. Dijital alanda da başarılara imza attıklarını ifade eden Ateş, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlayan projelerin başlıca finansörlerinden oldukların dile getirdi. Ateş, 10 yılda yaklaşık 20 milyar dolar tutarında uzun vadeli finansman sağladıklarını belirtti.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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