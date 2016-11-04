Vergi müjdesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere, ödeme güçlüğü çekmeleri durumunda kolaylıklar sağlayacaklarını belirterek, "Bunu 2017 ve sonraki yıllarda uygulanmak üzere başlatacağız" dedi. Ağbal, karnesi pekiyi olan mükellefe vergi oranındaindirim sağlayacak düzenleme yapılacağını da söyledi. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ağbal, şöyle konuştu: "Üzerinde çalıştığımız bir düzenleme var. Bu düzenlemede, borçlarını süresinde ödeyemeyen mükelleflerin geçmiş dönem ödeme performansları iyi ise zor duruma düştüğü dönemde verginin aslından vazgeçmeden faiz, teminat,ödeme koşulları konusunda çok daha vatandaşın yanında bir çerçeve oluşturacağız. Bunu 2017 ve sonraki yıllarda uygulanmak üzere başlatacağız." Vergisini süresinde ödeyen, denetimlerde sıkıntı çıkmayan mükelleflerin ödüllendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti: "Böyle bir mükellefin gelir veya kurumlar vergisindeindirim yapalım diyoruz. Buradaki hedef kitlemiz büyük ölçüde KOBİ'ler olmalı. Yani kayıtdışılık ile kayıtlılık arasında gidip gelen işletmeler olmalı."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.