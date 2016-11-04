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müjdesi

açıkladı: sini düzenli ödeyenlere sonradan ödeme güçlüğü çekmeleri halinde çeşitli indirimler sağlanacak. Uygulama 2017’de başlayacak

Vergi müjdesi
Maliye Bakanı Naci Ağbal, sini düzenli ödeyen mükelleflere, ödeme güçlüğü çekmeleri durumunda kolaylıklar sağlayacaklarını belirterek, "Bunu 2017 ve sonraki yıllarda uygulanmak üzere başlatacağız" dedi. Ağbal, karnesi pekiyi olan mükellefe vergi oranında indirim sağlayacak düzenleme yapılacağını da söyledi. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ağbal, şöyle konuştu: "Üzerinde çalıştığımız bir düzenleme var. Bu düzenlemede, borçlarını süresinde ödeyemeyen mükelleflerin geçmiş dönem ödeme performansları iyi ise zor duruma düştüğü dönemde verginin aslından vazgeçmeden faiz, teminat, ödeme koşulları konusunda çok daha vatandaşın yanında bir çerçeve oluşturacağız. Bunu 2017 ve sonraki yıllarda uygulanmak üzere başlatacağız." Vergisini süresinde ödeyen, denetimlerde sıkıntı çıkmayan mükelleflerin ödüllendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti: "Böyle bir mükellefin gelir veya kurumlar vergisinde indirim yapalım diyoruz. Buradaki hedef kitlemiz büyük ölçüde KOBİ'ler olmalı. Yani kayıtdışılık ile kayıtlılık arasında gidip gelen işletmeler olmalı."
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