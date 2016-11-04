Rekor kırdı

Bu yılın 9 ayında gelir ve FAVÖK'te tüm zamanların en yüksek sonuçlarına ulaşan Turkcell, 3'üncü çeyrekte gelirlerini yüzde 8.8 artırarak 3 milyar 658 milyon liraya çıkardı. Turkcell, bu yılın ilk 9 ayında TurkcellTürkiye ve Turkcell Grubu olarak hem gelir hem de FAVÖK'te tüm zamanların en yüksek sonuçlarına ulaştı. Üçüncü çeyrekte ise grup bazında son 3 yılın rekor seviyesi olan yüzde 8.8 gelir büyümesini kaydetti. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, bu çeyrekte Türkiye'nin çok önemli bir demokrasi sınavı verdiğini belirterek, "Bu çeyrekte çift haneli büyüme yerine ülkemizin geleceğini düşündük, acil ihtiyaç paketleri tanımlamasak yüzde 8.8 yerine 10.4 büyüyecektik. Bugün olsa yine aynısını yaparız. Tüm yaşananlara rağmen rekorları da alt üst etmeyi başardık" dedi.
Terzioğlu, "Yaklaşan Türkiye Süper Lig naklen yayın ihalesi ile, mobil TV üzerinden yayın sağlama fırsatıyla futbol içeriğinin daha fazla insana ulaşmasını sağlamak adına yakından ilgileniyoruz" dedi.
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