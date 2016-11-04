Ortak altyapı çağrısı

Davos Dünya İletişim Forumu dün, 'Krizlerde İletişim'i tartışmak üzere İstanbul Üniversitesi'nde toplandı. Sabah Gazetesi'nin medya sponsoru olduğu, 2 gün sürecek organizasyonda konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, GSM operatörleriyle ilgili, "Altyapının ortak kullanımı, altyapının verimli kullanımı konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. İstiyoruz ki her operatör ayrı ayrı yatırım yapıp ayrı ayrı kullanıcısına sunmasın, altyapıyı ortak kullanabilelim, bundan ortak yararlanabilelim" ifadelerini kullanarak, altyapı yatırım maliyetlerinden kâr etmenin önemini vurguladı. Forumun açılış konuşmasını ise Hollywood'daki pek çok film stüdyosunun, sinema yıldızının ve popstarın iletişim danışmanlığını yürüten stratejik iletişim danışmanı Allan Mayer yaptı.