Korkmayın kıtlık yok

İstanbul BağdatCaddesi'nde bir giyim firması,ünlü bir tasarımcının ürünlerinisatışa çıkardı. Kentin kaymaktabakası, bin 100 liraya elbise,900 liraya ceket, 200 liraya atkı,şapka alabilmek için saatlercesırada bekledi. 10 dakika alışverişyapabilme sınırı konulan mağazada,elitler ürün alabilmek için adetabirbirini ezdi. Hali vakti yerindealışveriş çılgınları, üstlerinegiyecek hiçbir şeyleri yokmuş gibi,gördüğünü aldı. Ürünler, kapanınelinde kaldı, kısa süredetükendi. Alışverişin görüntüleri,'Pes doğrusu' dedirtti. İşte elitlerinalışveriş macerası:
♦ Sabahın ilk ışıkları ile mağazaönünde kuyruk başladı.
♦ Elit tabaka, saatlerce sürenbekleyişin ardından mağazaya girdi.
♦ Sadece 10 dakika kalabilmeşartı, izdihama sebep oldu.
♦ Gördüğünü sepete atansosyetikler, mağazayı talan etti.
♦ Ürünler kapanın elinde kaldı.
* Mağazada alışveriş yapanlar binlerce liralık ürünleri kapıştı. Bazıları paketleri zor taşıdı.
♦ Sırf üstünde markanın adı yazsın diye, sabahın köründe sıraya girenler var tabii. ♦ Bu kadar aç insan varken, binlerce liralık alışveriş için çırpınıyorlar.
♦ Umarım bu markacılar yarın sokaklarda aldıklarıyla dolaşmazlar, çok vahim bir kreasyon.
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