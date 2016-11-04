  1. Ortak altyapı çağrısı

Korkmayın kıtlık yok

İstanbul’un sı, giyecek hiçbir şeyleri yokmuş gibi gün ışırken tasarım kıyafetler için sıraya girip, birbirini ezdi

Korkmayın kıtlık yok
İstanbul Caddesi'nde bir giyim firması, ünlü bir tasarımcının ürünlerini satışa çıkardı. Kentin kaymak sı, bin 100 liraya elbise, 900 liraya ceket, 200 liraya atkı, şapka alabilmek için saatlerce sırada bekledi. 10 dakika yapabilme sınırı konulan mağazada, ler ürün alabilmek için adeta birbirini ezdi. Hali vakti yerinde çılgınları, üstlerine giyecek hiçbir şeyleri yokmuş gibi, gördüğünü aldı. Ürünler, kapanın elinde kaldı, kısa sürede tükendi. Alışverişin görüntüleri, 'Pes doğrusu' dedirtti. İşte elitlerin alışveriş macerası:

♦ Sabahın ilk ışıkları ile mağaza önünde kuyruk başladı.
♦ Elit tabaka, saatlerce süren bekleyişin ardından mağazaya girdi.
♦ Sadece 10 dakika kalabilme şartı, izdihama sebep oldu.
♦ Gördüğünü sepete atan sosyetikler, mağazayı talan etti.
♦ Ürünler kapanın elinde kaldı.

* Mağazada alışveriş yapanlar binlerce liralık ürünleri kapıştı. Bazıları paketleri zor taşıdı.


Sırf üstünde markanın adı yazsın diye, sabahın köründe sıraya girenler var tabii.
Bu kadar aç insan varken, binlerce liralık alışveriş için çırpınıyorlar.
♦ Umarım bu markacılar yarın sokaklarda aldıklarıyla dolaşmazlar, çok vahim bir kreasyon.
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