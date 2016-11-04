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rekor kırdı

Günün ilk işlemlerinde 3.13 lira sınırını geçen , tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı

Dolar rekor kırdı

Günün ilk işlemlerinde 3.13 lira sınırını geçen , daha sonra 3.15 liraya kadar çıkarken, euro da 3.49 lirayı aştı.

İlk işlemlerde yüzde 1.25 düşüşle 75 bin 727 puan düzeylerine kadar gerileyen İstanbul Endeksi de, aynı sıralarda yüzde 2.52 düşüşle 74 bin 749 puana indi.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 16:01
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