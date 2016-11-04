Günün ilk işlemlerinde 3.13 lira sınırını geçen dolar, daha sonra 3.15 liraya kadar çıkarken, euro da 3.49 lirayı aştı.
İlk işlemlerde yüzde 1.25 düşüşle 75 bin 727 puan düzeylerine kadar gerileyen Borsa İstanbul Endeksi de, aynı sıralarda yüzde 2.52 düşüşle 74 bin 749 puana indi.
Dolar rekor kırdı
Günün ilk işlemlerinde 3.13 lira sınırını geçen dolar, tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı
Günün ilk işlemlerinde 3.13 lira sınırını geçen dolar, daha sonra 3.15 liraya kadar çıkarken, euro da 3.49 lirayı aştı.
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