Dolar güne nasıl başladı?(04.11.2016)

Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki değer kaybı devam ederken, dolar/TL de buna bağlı olarak dün 3,1237'ye kadar yükselse de bu seviyelerde tutunamayarak günü 3,1101'den tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan ve 3,1379 ile tüm zamanların zirvesini gören dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 3,1315'ten alıcı buluyor. Şu dakikalarda avro/TL yüzde 0,65 yükselişle 3,4780, sterlin/TL ise yüzde 0,75 artışla 3,9055'ten işlem görüyor.

Analistler, uluslararası piyasalarda ABD başkanlık seçimine ilişkin anket sonuçları, haber akışı ve açıklamaların yatırımcı kararlarında belirleyici olacağına işaret ederek, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin tarihi zirvesi konumunda olan 3,1379 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, olası düşüşlerde ise 3,1240 - 3,1100 seviyelerinin destek konumuna geldiğini tahmin ediyor.