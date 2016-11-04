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Cezalar artıyor

Yeni yılda , damga si, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ile trafik cezalarında % 3.83 göründü. 1 yıllık pasaport harcı 169,5; kırmızı ışıkta geçmenin cezası 207 lira olacak...

Cezalar artıyor
Yeni yılın ve cezaları şimdiden belli oldu. Çeşitli vergi, harç ve cezalarda 1 Ocak'ta yüzde 3.83 göründü. Kanunlarda vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden TÜİK'in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim'de 12 aylık ortalamalara göre yüzde 3.83 artış gösterdi. Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını TÜİK'in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne göre açıklayan Maliye'nin, 2017 oranını da bu ay içinde ilan etmesi bekleniyor. Bakanlar Kurulu'nun belirli limitler içinde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi bulunuyor. Değişiklik yapma yetkisi kullanılmazsa; (), damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları, 1 Ocak 2017'den itibaren yüzde 3.83 artacak.



13 YILIN EN AZ ENFLASYONU
Enflasyon, Ekim ayında, gıda-giyim ve ulaştırma grubunda görülen yükselişe rağmen, beklentilerin altında kaldı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ekim'de yüzde 1.44 ile yüze 1.62 olan piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ekim ayında 2003'ten bu yana en düşük enflasyon rakamına ulaşılırken, yıllık enflasyon yüzde 7.16'ya geriledi.
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