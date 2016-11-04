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Benzine 8 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim yapıldı.

Araç sahiplerine iyi haber
Akaryakıt dağıtım şirketleri, benzin fiyatlarına 8 kuruş indirim yaptı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim ile ortalama İstanbul'da 4,86 liradan 4,78 liraya Ankara'da 4,90 liradan 4,82 liraya İzmir'de ise 4,88 liradan 4,80 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 18:09
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