Bakan Albayrak: Yeni adımlar atmaya başladık

Albayrak, programı çerçevesinde geldiği kentte, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Ayşe Doğan, Metin Akgün ve Mustafa Yel ile Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti.

Ziyarette, Vali Mehmet Ceylan ile bir süre görüşen Bakan Albayrak, daha sonra AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

"TRAKYA'NIN EKONOMİYE KATKISI BÜYÜK"

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel ve partililerle bir süre görüşen Albayrak, 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada, Trakya'nın ve Tekirdağ'ın sanayisi ve istihdamıyla ekonomiye katkısının büyük olduğunu söyledi.

"KRİTİK HAMLELER İLE İLGİLİ ADIMLAR ATMAYA BAŞLADIK"

Alt yapısı ve ihtiyaçları çerçevesinde bakanlık olarak Tekirdağ'a ayrı bir önem verdiklerini anlatan Albayrak, "Bu çerçevede, mayısta Türkiye'nin 21 dağıtım bölgesiyle alakalı kritik yatırım hamleleriyle ilgili adımlar atmaya başladık." diye konuştu.

300 TEKİRDAĞLI'YA İSTİHDAM

Albayrak, 300'den fazla Tekirdağlı'ya istihdam sağlayacak bu merkezlerden birini de ziyaret edeceklerini belirtti.