Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Kemal Tanca ayakkabılarının kurucusu Kemal Tanca hayatını kaybetti.
1925 doğumlu Kemal Tanca yaşlılığa bağlı bakım hastası idi. Tanca Şirinevler Hizmet Hastanesi genel yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Kemal Tanca ayakkabılarının kurucusu Kemal Tanca hayatını kaybetti.
1925 doğumlu Kemal Tanca yaşlılığa bağlı bakım hastası idi. Tanca Şirinevler Hizmet Hastanesi genel yoğun bakımda tedavi görüyordu.
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