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Önümüzdeki yıl ye gideceklere Diyanet’ten iyi haber geldi Vatandaşlar isterlerse Umre masraflarını 6 le ödeyebilecek

Taksitle umre
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2017 Umre programı kapsamında kutsal topraklara gitmek isteyenlere ilk kez olanağı sağlanacak. Elazığ İl Müftüsü Peyami Güngör, kayıtlarının 31 Ekim itibarıyla başladığını anımsattı. Diyanet'in bu yıl 7, 11, 14, 20 ve 24 günlük Umre programları düzenlediğini dile getiren Güngör, ın 950 ile bin 950 dolar arasında değiştiğini belirtti. Güngör, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bir ilk olarak Umre ücretlerinde taksitlendirme yoluna gidileceğine işaret ederek, "Umre'ye gidecek olanlar ödemelerini 4 veya 6 taksitle yapabilecek ve hiçbir fark alınmayacak. Taksit imkanı sadece özel şirketlerde vardı. Bu yıl Diyanet de bu imkanı sağladı" diye konuştu. Peyami Güngör, Umre'ye gitmek isteyenlerin umre programını belirleyip ilgili bankaya ücretini peşin ve taksitli olarak yatırdıktan sonra, kendisine en yakın müftülüğe giderek veya http://hac.diyanet. gov.tr adresinden internet ortamında kaydını yaptırabileceğini dile getirdi. Güngör, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sömestr tatilinde öğretmen ve öğrencilere özel 11 günlük Umre programı gerçekleştireceğini aktardı.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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