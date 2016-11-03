Taksitle umre

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca2017 Umre programı kapsamında kutsaltopraklara gitmek isteyenlere ilk kez taksitolanağı sağlanacak. Elazığ İl MüftüsüPeyami Güngör, Umre kayıtlarının 31 Ekimitibarıyla başladığını anımsattı. Diyanet'inbu yıl 7, 11, 14, 20 ve 24 günlük Umreprogramları düzenlediğini dile getirenGüngör, fiyatların 950 ile bin 950 dolararasında değiştiğini belirtti. Güngör,Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bir ilk olarakUmre ücretlerinde taksitlendirme yolunagidileceğine işaret ederek, "Umre'ye gidecekolanlar ödemelerini 4 veya 6 taksitleyapabilecek ve hiçbir fark alınmayacak.Taksit imkanı sadece özel şirketlerde vardı.Bu yıl Diyanet de bu imkanı sağladı" diyekonuştu. Peyami Güngör, Umre'ye gitmekisteyenlerin umre programını belirleyipilgili bankaya ücretini peşin ve taksitliolarak yatırdıktan sonra, kendisine en yakınmüftülüğe giderek veya http://hac.diyanet.gov.tr adresinden internet ortamında kaydınıyaptırabileceğini dile getirdi. Güngör, Diyanetİşleri Başkanlığı'nın geçen yıl olduğu gibibu yıl da sömestr tatilinde öğretmen veöğrencilere özel 11 günlük Umre programıgerçekleştireceğini aktardı.
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