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Paramızın çoğu kiraya gitti

Paramızın çoğu kiraya gitti
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2015 hane halkı tüketim harcaması araştırmasına göre; toplam tüketim harcamalarının en büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu. Türkiye'de geçen yıl toplam tüketim harcamalarının yüzde 25.3'ü İstanbul'da oturan hane halkları tarafından gerçekleştirildi. İstanbul'u; yüzde 14.6 ile Ege Bölgesi Fuat Erbil takip etti.
Etiketler:
  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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