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Motor ine 10 kuruş indirim

Motor ine 10 kuruş indirim
Akaryakıt dağıtım şirketleri, motorine 10 kuruş indirim yaptı. Motorinin litre fiyatı Ankara'da 4.27 liradan 4.17 liraya, İstanbul'da 4.22 liradan 4.12 liraya, İzmir'de ise 4.25 liradan 4.15 liraya indi. Öte yandan, akaryakıt dağıtım şirketleri otogazın litresine ise 7 kuruş zam yaptı. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri 11 Ekim'de motorine 7 kuruş zam yapmıştı.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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