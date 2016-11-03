Kayıp-kaçak tek haneye inecek

Enerji Bakanı Berat Albayrak, kayıp-kaçak oranlarının yüzde 14-15'lere gerilediğini belirterek, "İnşallah 2023'ün Türkiye'sinde toplam kayıp-kaçağı tek haneli rakamlara indireceğiz" dedi. Türkiye'de 21 elektrik dağıtım bölgesi bulunduğunu hatırlatan Albayrak, kayıpkaçağın bu bölgelerden 3-4 tanesinde yüksek olduğunu ve diğerlerinde oranın tek haneli rakamlara indiğini anlattı.



3'TE 1'İ MARMARA'DA

Kayıp-kaçak oranlarının düşmesiyle hem maliyetlerin azalacağını hem de müşteri memnuniyetinin artacağını dile getiren Albayrak, Türkiye'nin bir bölgesinden diğerine üretim portföyünün dengeli dağıtılmadığı dönemde teknik kayıpların yaşanabildiğini söyledi. Albayrak, şöyle konuştu: "Bununla ilgili adımlar, iletim altyapısının iyileştirilmesi ve arz-talep dengesine dayalı bir portföyün kurulmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Burada Marmara kritik bir bölge. Elektrik tüketiminin neredeyse üçte biri Marmara Bölgesi'nde. Talebin yüksek olduğu bölgelerde eski olan ana omurgaları iyileştirmemiz lazım ki teknik kayıp düşsün."



10 BİN NÜFUSA GAZ MÜJDESİ

Bakan Albayrak, doğalgazın ilçelere de yaygınlaştırılmasıyla ilgili çabaların sürdüğünü belirterek, "Doğalgaz yatırımlarında yaklaşık 40'tan fazla ilçeye daha doğalgaz ulaştırılmasıyla ilgili yatırımlar devam ediyor" dedi. Bakanlar Kurulu da nüfusu 10 binin üzerindeki ilçelere doğalgaz verilmesi için yetkilendirme yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı kapsamında doğalgaz ulaştırılacak ilçelerde dağıtım faaliyetinde bulunacak tüzel kişiler, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK), tarafından yetkilendirilecek.