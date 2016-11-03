Kayıp-kaçak tek haneye inecek

Enerji Bakanı BeratAlbayrak, kayıp-kaçak oranlarınınyüzde 14-15'lere gerilediğinibelirterek, "İnşallah 2023'ünTürkiye'sinde toplam kayıp-kaçağıtek haneli rakamlara indireceğiz"dedi. Türkiye'de 21 elektrikdağıtım bölgesi bulunduğunuhatırlatan Albayrak, kayıpkaçağınbu bölgelerden 3-4tanesinde yüksek olduğunu vediğerlerinde oranın tek hanelirakamlara indiğini anlattı.
3'TE 1'İ MARMARA'DA
Kayıp-kaçak oranlarının düşmesiyle hem maliyetlerinazalacağını hem de müşterimemnuniyetinin artacağını dile getiren Albayrak, Türkiye'nin bir bölgesinden diğerine üretim portföyünün dengeli dağıtılmadığı dönemde teknik kayıpların yaşanabildiğini söyledi. Albayrak, şöyle konuştu: "Bununla ilgili adımlar, iletim altyapısının iyileştirilmesi ve arz-talep dengesine dayalı bir portföyün kurulmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Burada Marmara kritikbir bölge. Elektrik tüketiminin neredeyse üçte biri Marmara Bölgesi'nde. Talebin yüksek olduğu bölgelerde eski olan ana omurgaları iyileştirmemiz lazım ki teknik kayıp düşsün."
10 BİN NÜFUSA GAZ MÜJDESİ Bakan Albayrak, doğalgazın ilçelere de yaygınlaştırılmasıyla ilgili çabaların sürdüğünü belirterek, "Doğalgaz yatırımlarında yaklaşık 40'tan fazla ilçeye daha doğalgaz ulaştırılmasıyla ilgili yatırımlar devam ediyor" dedi. Bakanlar Kurulu da nüfusu 10 binin üzerindekiilçelere doğalgaz verilmesi için yetkilendirme yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı kapsamında doğalgaz ulaştırılacak ilçelerde dağıtım faaliyetinde bulunacak tüzel kişiler, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK), tarafından yetkilendirilecek.
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