İşte çeyrek altının fiyatı!

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 129,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 867,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ALTIN TÜRLERİ
|ALIŞ
|SATIŞ
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|129,50
|129,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|852,00
|867,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|118,00
|122,00
|Lira(Tam) Ziynet
|835,00
|850,00
|Yarım Ziynet
|415,00
|425,00
|Çeyrek Ziynet
|208,00
|213,00
- 03 Kasım 2016, Perşembe 14:13
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