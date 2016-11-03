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İşte çeyrek ın fiyatı!

24 ayar külçe ın gram satış fiyatı 129,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 867,00 lira oldu.

İşte çeyrek altının fiyatı!
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe ın gram satış fiyatı 129,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 867,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ALTIN TÜRLERİ ALIŞ SATIŞ
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 129,50 129,70
Cumhuriyet Ata Lira 852,00 867,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 118,00 122,00
Lira(Tam) Ziynet 835,00 850,00
Yarım Ziynet 415,00 425,00
Çeyrek Ziynet 208,00 213,00

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  • 03 Kasım 2016, Perşembe 14:13
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