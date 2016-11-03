İstanbul’a 6 yeni metro projesi

İstanbul'un raylı sistemler serüveninde 14 Aralık'ta tarihi bir gün yaşanacak. Yıllardır devam eden metro çalışmalarını zirveye çıkaracak 6 farklı metro hattının ihalesiaynı gün yapılacak. Bu kapsamda Bahçeşehir, Sultanbeyli, Yenidoğan, Halkalı, Kayaşehir, Göztepe ve Tuzla'ya ulaşacak metro hatlarının ihalesi yapılacak. 3 yıl sonra devreye girecek metro hatlarının yapım değeri 10 milyar lirayı aşacak. Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattı 2017'de, Kabataş bağlantısı ise 2018'de hizmete alınacak.
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