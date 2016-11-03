Faiz indirimi tam gaz

Hükümetin kredi faizlerinde indirim çağrısının ardından pazartesi sabahı İş Bankası ile başlayan kredi faizi indirimi furyasına, diğer bankalardan katılım sürüyor. İş Bankası, Akbank, VakıfBank, Halkbank, Yapı Kredi, HSBC ve TEB kredi faizlerinde indirim yaptı. Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil de dün faiz oranlarını aşağı çektiklerini belirtti. Faiz oranını konut kredisinde yüzde 0.90'a, ihtiyaç kredisinde yüzde 1.14'e, taşıt kredisinde yüzde 1.13'e çektiklerini söyleyen Erbil, küçük işletme ve esnafa yönelik kredilerde tüm tutar ve vadelerde en az 10 baz puanlık indirime gittiklerini kaydetti. Odeabank da dün tüketici kredilerinde faizi yüzde 1.24'e çekti. QNB Finansbank ise konut kredisi faizlerini aylık yüzde 0.90'a kadar düşürdü. Banka, ihtiyaç kredilerinde ise aylık yüzde 1.14'ten başlayan faiz oranı uyguluyor.