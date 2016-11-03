Esnafın kaygısı bitecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, takibe, temerrüde düşen borçlar için çok yüksek oranlarda faiz uygulanmadığını ancak bir aylık sonuçlara baktıklarında bankaların, belirlenen oranların üstünde faizler uyguladıklarını gördüklerini belirterek, "Başbakanımız'ın bankaların tutumunun netleşmesini isteyeceğini düşünüyorum" dedi.