  1. Faiz indirimi tam gaz

Esnafın kaygısı bitecek

Esnafın kaygısı bitecek
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, takibe, temerrüde düşen borçlar için çok yüksek oranlarda faiz uygulanmadığını ancak bir aylık sonuçlara baktıklarında bankaların, belirlenen oranların üstünde faizler uyguladıklarını gördüklerini belirterek, "Başbakanımız'ın bankaların tutumunun netleşmesini isteyeceğini düşünüyorum" dedi.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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