Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 1,44, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,84 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,16, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 2,84 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 7,89, yurt içi üretici fiyatları yüzde 3,83 arttı.

TÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,16 yükseldi. Yİ-ÜFE ise bir önceki aya göre 0,84, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 2,84 arttı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde TÜFE'nin yüzde 1,62 artmasını öngörmüştü. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,20 ve en yüksek yüzde 2,04 aralığında yer almıştı.

Bu arada TÜFE eylülde 0,18, Yİ-ÜFE yüzde 0,29 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,28, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 1,78 olarak kayıtlara geçmişti.