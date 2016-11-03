Çin ile Türkiye arasında dev anlaşma!

Çin ile Türkiye arasında 300 milyon dolar tutarında 36 ticaret anlaşması imzalandı. Çin Uluslararası Radyosu'nun Türkiye Ticaret Heyeti'ne dayandırdığı haberinde dün İstanbul'da düzenlenen sanayi ve ticaret sempozyumunda varılan ticaret anlaşmalarının Türkiye'ye özgü mermer, krom cevheri, soya yağı, fındık sosu, pamuk elyafı gibi bir çok ürünü kapsadığı belirtildi. Haberde Türkiye tarafında yapılan açıklamada, Çin Ticaret Bakanlığı tarafından organize edilen ticaret heyetinin Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmesinin, ikili ticari temasların ilerletilmesi için büyük önem taşıdığı, bunun Çin hükümetinin ikili ticarete verdiği önemin göstergesi olduğunun belirtildiği duyuruldu.
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