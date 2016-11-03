Bankalara çarşı pazar uyarısı

Bankacılık sektörü temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan Yıldırım, ‘Çarşı-pazara yakın durun, teminatlandırmada makul davranın’ uyarısı yaptı. Yıldırım, bankaların müşterilerine destek olmasını istedi
Başbakan Binali Yıldırım,geçen hafta "Reel sektörün sesinekulak verin, tefeciliği bırakın"şeklinde uyardığı bankacılarla salı akşamıgerçekleştirdiği toplantıda da "Çarşıpazarayakın durun, teminatlandırmadamakul davranın" çağrısı yaptı. Yıldırım'ınbanka yöneticileriyle gerçekleştirdiğitoplantıyla ilgili olarak Başbakanlık'tanyapılan açıklamada, bankaların büyümeyedaha fazla katkı sağlamalarının istendiğininaltı çizildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın,bankalarla Çankaya Köşkü'nde yaptığı ve4.5 saat süren toplantıda, "Üretimi, yatırımı,ihracatı, istihdamı kısaca kalkınmayıdesteklemek amacıyla başta KOBİ'ler veesnaf olmak üzere müşterilerinize destekolun, finansman imkanlarına ulaşmalarınayardımcı olun, çarşı-pazara yakın durun,teminatlandırmada makul davranın, kredivermeye, ekonomik faaliyeti desteklemeyedevam edin" dediği vurgulandı. Yıldırım'ınöne çıkan sözleri şöyle:
FIRSATI ISKALAMAYIN
● Büyüme ve kalkınma için bankacılık sektörüne de çok önemli görevler düşüyor. Memleketin bankalara ve finans kesimine şimdi daha fazla ihtiyacı var.
● Hükümetimiz, ülkemiz için doğru olan, gerekli olan ne varsa yapıyor, yapmaya devam edecektir merak etmeyin. Siz, ülkemizin geleceğine inanmaya, yatırım yapmaya, yatırım yapanları finanse etmeye devam edin, ekonomiyi daha canlı tutun.
● Üretim ve yatırım yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm kesimleri sonuna kadar destekleyeceğiz. Yüzde 3-4 düzeyindeki büyüme hızı yeterli değil. Büyüme hızının yeniden yüzde 5 düzeyine çıkmasını sağlayacağız.
● 2017 yılı çok daha iyi olacak, daha güçlü olacağız, riskleri gözetirken fırsatlarııskalamayın, büyüme trenini kaçırmayın.
DÜZENLEME İSTEDİLER
Banka yöneticileri de büyümenin hızlandırılmasına katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Bankacılık sektörünün büyümeye daha fazla destek olması için sektörün işleyişini ilgilendiren düzenlemeler yapılmasını beklediklerini aktaran banka yöneticilerinin, bu konudaki değişiklik önerilerini BaşbakanYıldırım'a sunduğu öğrenildi.
Başbakan Yıldırım, TBB Başkanı Hüseyin Aydın ile Ziraat, İş Bankası, Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank, VakıfBank, DenizBank, QNB Finansbank, TEB, Eximbank, ING, Odeabank, HSBC, Şekerbank, Anadolubank, Citibank ve BDDK yetkililerini kabul etti.
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