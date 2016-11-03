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Bankalara çarşı pazar uyarısı

Bankacılık sektörü temsilcileri ile bir araya gelen , ‘Çarşı-pazara yakın durun, teminatlandırmada makul davranın’ uyarısı yaptı. Yıldırım, bankaların müşterilerine destek olmasını istedi

Bankalara çarşı pazar uyarısı
Başbakan Binali Yıldırım, geçen hafta "Reel sektörün sesine kulak verin, tefeciliği bırakın" şeklinde uyardığı bankacılarla salı akşamı gerçekleştirdiği toplantıda da "Çarşıpazara yakın durun, teminatlandırmada makul davranın" çağrısı yaptı. Yıldırım'ın banka yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıyla ilgili olarak Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, bankaların büyümeye daha fazla katkı sağlamalarının istendiğinin altı çizildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın, bankalarla Çankaya Köşkü'nde yaptığı ve 4.5 saat süren toplantıda, "Üretimi, yatırımı, ihracatı, istihdamı kısaca kalkınmayı desteklemek amacıyla başta KOBİ'ler ve esnaf olmak üzere müşterilerinize destek olun, finansman imkanlarına ulaşmalarına yardımcı olun, çarşı-pazara yakın durun, teminatlandırmada makul davranın, kredi vermeye, ekonomik faaliyeti desteklemeye devam edin" dediği vurgulandı. Yıldırım'ın öne çıkan sözleri şöyle:

FIRSATI ISKALAMAYIN
● Büyüme ve kalkınma için bankacılık sektörüne de çok önemli görevler düşüyor. Memleketin bankalara ve finans kesimine şimdi daha fazla ihtiyacı var.
● Hükümetimiz, ülkemiz için doğru olan, gerekli olan ne varsa yapıyor, yapmaya devam edecektir merak etmeyin. Siz, ülkemizin geleceğine inanmaya, yatırım yapmaya, yatırım yapanları finanse etmeye devam edin, ekonomiyi daha canlı tutun.
● Üretim ve yatırım yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm kesimleri sonuna kadar destekleyeceğiz. Yüzde 3-4 düzeyindeki büyüme hızı yeterli değil. Büyüme hızının yeniden yüzde 5 düzeyine çıkmasını sağlayacağız.
● 2017 yılı çok daha iyi olacak, daha güçlü olacağız, riskleri gözetirken fırsatları ıskalamayın, büyüme trenini kaçırmayın.

DÜZENLEME İSTEDİLER
Banka yöneticileri de büyümenin hızlandırılmasına katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Bankacılık sektörünün büyümeye daha fazla destek olması için sektörün işleyişini ilgilendiren düzenlemeler yapılmasını beklediklerini aktaran banka yöneticilerinin, bu konudaki değişiklik önerilerini Başbakan Yıldırım'a sunduğu öğrenildi.

, TBB Başkanı Hüseyin Aydın ile Ziraat, İş Bankası, Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank, VakıfBank, DenizBank, QNB Finansbank, TEB, Eximbank, ING, Odeabank, HSBC, Şekerbank, Anadolubank, Citibank ve BDDK yetkililerini kabul etti.
Etiketler:
  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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