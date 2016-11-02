Zaman feragat etme zamanı

Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, şu anda içinde bulunulan dönemin bir kriz dönemi olmadığını ancak küresel düşük büyüme etkisiyle daralma yaşandığını vurgulayarak, sektöre 'zamanferagat etme zamanı' çağrısı yaptı. Bankaların düşük faiz ortamında daha iyi kârlar elde ettiklerini ifade eden Aydın, "İstikrar olduğunda önümüzü görebildiğimiz için daha çok para kazanıyoruz. Ziraat Bankası da faizlerin aşağı yönlü olması için çalışıyor" dedi. Aydın, kredi faizlerindeki indirimden sonra şimdi sıranın vade uzatımına geldiğinin sinyalini verdi. Ülke, banka ve firma olmak üzere 3 bilançodan söz edildiğini söyleyen Aydın, "Biz 'yeri ve zamanı geldiğinde bankanınbilançosundan feragat edip ülkeninbilançosuna geçiş yapalım' diyoruz. Yeri geldiğinde 'bırak müşterinin bilançosu dahaiyi olsun' diyoruz" şeklinde konuştu.
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