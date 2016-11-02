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Zaman feragat etme zamanı

Zaman feragat etme zamanı
Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Başkanı Hüseyin Aydın, şu anda içinde bulunulan dönemin bir kriz dönemi olmadığını ancak küresel düşük büyüme etkisiyle daralma yaşandığını vurgulayarak, sektöre 'zaman feragat etme zamanı' çağrısı yaptı. Bankaların düşük faiz ortamında daha iyi kârlar elde ettiklerini ifade eden Aydın, "İstikrar olduğunda önümüzü görebildiğimiz için daha çok para kazanıyoruz. Ziraat Bankası da faizlerin aşağı yönlü olması için çalışıyor" dedi. Aydın, kredi faizlerindeki indirimden sonra şimdi sıranın vade uzatımına geldiğinin sinyalini verdi. Ülke, banka ve firma olmak üzere 3 bilançodan söz edildiğini söyleyen Aydın, "Biz 'yeri ve zamanı geldiğinde bankanın bilançosundan feragat edip ülkenin bilançosuna geçiş yapalım' diyoruz. Yeri geldiğinde 'bırak müşterinin bilançosu daha iyi olsun' diyoruz" şeklinde konuştu.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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