Yoksula ev desteği

Türkiye genelinde artan konut ihtiyacını karşılamak için önümüzdeki yıl yeni tedbirler gündeme gelecek. Hükümetin 2017 yılı programında, konut ihtiyacının gelecek yıl 817 bin olacağı öngörüsüne yer verildi. Özellikle dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını gidermek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve TOKİ gibi ilgili kuruluşların işbirliğinde, yoksul durumdaki vatandaşlara sağlanan 'sosyal konut' desteğine yeni bir yaklaşım getirilecek. Bu çalışma kapsamında özellikle konut ihtiyacının ciddi bir şekilde ön plana çıktığı büyükşehirlerde, yoksul vatandaşlar için halihazırda uygun, uzun vadeli taksitlerle satılan sosyal konutların 'kiralık' olanları da üretilecek. Kiralık konut desteğinde, nüfus artışının hızlı ve konut fiyatlarının yüksek olduğu şehirlere öncelik verilecek. 'Sosyal kiralık konut' olarak adlandırılan bu destekten, satılık sosyal konutlarda olduğu gibi, dar gelirli vatandaşlar yararlanabilecek. 'Sosyal Konut Projesi' kapsamında dar gelirli vatandaşlar için şimdiye kadar 29 bin 271 konut inşa edilirken, ayrılan kaynak da 70 milyon liraya ulaştı.